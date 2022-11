Carenza medicinali, allarme in Italia: le marche irreperibili nel post Covid

Mancano i medicinali in tutta Italia: a rischio oltre 2mila prodotti

Effetto Covid e conflitto in Ucraina: in Italia è a rischio la reperibilità di 3.000 farmaci, per i quali si manifestano carenze a causa principalmente del Covid e della guerra. Lo denuncia la Federazione degli ordini dei farmacisti (Fofi), parlando di categoria in prima linea "per aiutare i pazienti". "Le difficoltà di approvvigionamento, spiega Andrea Mandelli, presidente Fofi, riguardano i principi attivi, ma anche i materiali necessari per il confezionamento dei prodotti farmaceutici, carenti a causa della guerra, ma anche per la richiesta lievitata di alcuni medicinali utilizzati anche contro il Covid".

Si aggiunge poi l'aumento dei costi dell'energia e del caro carburante", che "si riversano sulle imprese produttrici e sulla catena distributiva, non essendo possibili fluttuazioni del prezzo dei farmaci che è deciso dallo Stato. Per questo ci uniamo all'appello rivolto alla politica da parte di tutti gli attori della filiera, affinché si affronti al più presto e con una visione di sistema una questione complessa che riguarda da vicino la salute e il diritto alla cura degli italiani", conclude Mandelli.