Carlo Calenda-Peter Gomez: scontro durissimo. VIDEO

CARLO CALENDA-PETER GOMEZ: LITE A PIAZZA PULITA

Scontro sul tasso di letalità in Italia fra il leader di Azione Carlo Calenda e il giornalista del Fatto Quotidiano Peter Gomez. "Il primo passo verso l'educazione è far finire di parlare le persone, se le mi fa finire dimostra di essere educato. Il tasso di mortalità è quasi il doppio di quello della Germania, fine della discussione", dice Calenda, Gomez replica: "Lei sta dando un'informazione che è stata smentita in questi giorni anche dal professor Galli".