Raffaella Carrà, corteo a Roma. Omaggio degli Azzurri nel riscaldamento

Carrà, funerali a Roma nella Chiesa di Santa Maria in AraCoeli. La città renderà omaggio alla signora della tv con un corteo che partirà dall'abitazione dell'artista (via Nemea 21) e toccherà tutti i luoghi clou della sua carriera

Il corteo funebre è atteso per domani mercoledì 7 luglio alle ore 16. Dall'Auditorium Rai del Foro Italico, a Via Teulada 66, al Teatro delle Vittorie, a Viale Mazzini 14, si concluderà in Campidoglio dove sarà allestita la camera ardente dalle 18 fino alla mezzanotte di venerdì. L'ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca. Giovedì 8 luglio la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte. In queste fasce sarà quindi permesso a tutti i fans di renderle omaggio e dare alla diva della tv italiana un ultimo affettuoso saluto. Ai funerali, attesi per venerdì 9 alle 12 nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sarà consentito l'accesso ai media e alla stampa.

Intanto cittadini e fans, vicini di casa e colleghi del mondo dello spettacolo stanno popolando via Nemea, strada dove è ubicata l'abitazione dell'artista, in cui viveva da 40 anni. Decine sono i mazzi di fiori già consegnati. "Una persona straordinaria, seria sul lavoro ma sempre allegra, ci mancherà tantissimo", racconta Lino Bon, ballerino dei Carramba Boys venuto a dare l'ultimo saluto alla sua “diva”. "Era come una mamma, ho perso la mia da poco e questo è un altro terribile lutto per tutti noi". Anche la conduttrice Paola Saluzzi commossa va a renderle il suo omaggio floreale: "La più grande, generosa, irripetibile, unica". "Un grande modello che va via, mancherà un punto di riferimento importante, una grande donna", dice a sua volta commosso Massimo Lopez.

L'appello di Iapino: "Chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella".

Europei, Italia-Spagna: il riscaldamento sarà con le canzoni della Carrà

Carrà, non solo l'esordio cinematografico all'età di 8 anni, cantante e artista poliedrica, regina della tv e "icona gay mondiale", amava anche il calcio ed era una gran tifosa della Nazionale. Ora per omaggiarla la FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento degli Azzurri per la semifinale dell’Europeo Italia-Spagna, una delle sue canzoni più amate e ballate, anche dalle generazioni più giovani, "A far l’amore comincia tu". “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – ha dichiarato il presidente FIGC, Gabriele Gravina, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.