Caso Bibbiano, Lucarelli condannata per diffamazione. Deve risarcire Claudio Foti: 16mila €

Caso Bibbiano, condanna per Selvaggia Lucarelli. Claudio Foti vince la causa: diffamazione

Il tribunale civile di Torino ha dato ragione a Claudio Foti, lo psicologo coinvolto e poi scagionato nel caso degli affidamenti dei bambini a Bibbiano, Selvaggia Lucarelli è stata condannata per diffamazione, dovrà risarcire lo psicologo con 16mila €. Nella sentenza - si legge - che la giornalista ha leso la reputazione professionale di Foti. Il riferimento è a un post pubblicato sui social dalla Lucarelli il 27 luglio 2019, nel quale lei - in base a quanto risulta a Il Giornale - lo avrebbe "apertamente e falsamente accostato alla tragica e terribile vicenda giudiziaria su un caso di abuso sessuale su un minore nella provincia di Cagliari e il successivo suicidio di Agnese Usai, indagata per abuso".

Oltre al pagamento dei danni a Claudio Foti, con la sua sentenza il giudice - prosegue Il Giornale - dispone anche l'eliminazione del post dal profilo Facebook della giornalista e la pubblicazione, sullo stesso, "di un estratto della sentenza a propria cura e proprie spese". La richiesta di Foti era di 40mila euro, ridimensionata dal giudice che, nel valutare la somma, sottolinea che "in ogni caso quelle usate da Lucarelli sono espressioni che non hanno superato i limiti della continenza verbale considerata la gravità dei fatti di Cagliari".