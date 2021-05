Caso Denise, sospesa l'ispezione nell'ex casa di Anna Corona a Mazara

Ieri sera è stata sospesa l'ispezione nella casa di via Pirandello 55 a Mazara del Vallo, ex casa di Anna Corona, madre della sorellastra di Denise (Jessica Pulizzi), disposta dalla procura di Marsala. Le ricerche fino ad ora non hanno dato alcun esito, tanto che non sono stati nemmeno posti i sigilli all'edificio. Non è ancora chiaro se le ricerche riprenderanno e se gli investigatori ritengono conclusi gli accertamenti.