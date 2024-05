Caso Liguria, Spinelli intercettato: "Me li hanno dati cash. Poi i 30 mln..."

Caso Liguria, Spinelli parla di un "premio". I pm a caccia di un misterioso finanziatore

Prosegue l'inchiesta che ha travolto il governatore della Liguria Giovanni Toti, finito agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione. I pm di Genova cercano di far luce sugli affari intorno al porto del capoluogo ligure e spuntano nuove intercettazioni dell'imprenditore Aldo Spinelli e dell'ex presidente del porto Paolo Signorini, anche loro arrestati. Tutto ruota intorno ad una domanda: quanti milioni ha incassato, e come, la famiglia Spinelli quando ha ceduto il 4% del gruppo al fondo inglese Icon? I pm - riporta Il Corriere della Sera - vogliono chiarire il mistero di una trentina di milioni di euro che potrebbero essere arrivati agli Spinelli "con modalità diverse" da quelle usuali da qualcuno di cui il patron Aldo "sembra voler scientemente nascondere il nome".

"Tu pensa - dice Spinelli intercettato a Signorini - adesso il valore che prende l’azienda entrando questi qua! Perché questi portano volumi di lavoro quanto ne vuoi". È il 2 ottobre 2022, a Genova non si parla d’altro che dell’armatore tedesco Hapag-Lloyd che acquisirà il 45% del gruppo Spinelli srl detenuto dal fondo inglese Icon. Ad Icon - proseguono le intercettazioni riportate da Il Corriere - "c’han dato una barcata di soldi che tu non hai idea... una cosa incredibile, c'han dato quasi 300 milioni!", dice Spinelli. Con orgoglio sembra quasi vantarsi della capitalizzazione che, secondo i suoi calcoli, arriverebbe a 600/700 milioni. "Si sono portati a casa 280 milioni puliti (Icon, forse dopo le tasse, ma le cifre nelle telefonate variano spesso, ndr.) a noi c'hanno dato un castagna secca. M’hanno dato tre... 30 milioni di premio (...) perché dovevano darmi un premio di 50 milioni, me l’han dato di 20. Gli altri 30 me l’han dati...va beh…", si blocca. Annota la GdF che potrebbe trattarsi di "un terzo soggetto" che "gli ha dato la differenza" di cui Spinelli "sembra voler scientemente nascondere il nome".