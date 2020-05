Caso Palamara, contatti anche con il M5s: "Diba è l'unico che ti può aiutare"

Il caso Palamara continua a tenere banco, spuntano diverse intercettazioni del magistrato a processo a Perugia per corruzione e sospeso dal Csm. Il boss di Unicost - secondo quanto riportato da La Verità - aveva contatti anche con il M5s. In un'intercettazione con Maria Casola, a capo del dipartimento per gli affari di giustizia. Dopo una tornata di nomine il pm le scrive: "Ma in questa tornata, l'unico che poteva realmente aiutarti era uno solo. E io te lo avevo anche detto. Le correnti sono state tagliate fuori, Diba (Alessandro Di Battista ndr), era l'unico. Come hanno fatto i 5 stelle che hanno sostenuto Baldi e Bisentini".