Una curiosità. Chiedo agli autori e alla conduttrice di “StaseraItalia”: Minoli Giovanni, già uomo del craxiano Martelli, PSI, in Rai, poi Pd, genero del defunto Ettore Bernabei, DC, impegnato in lunghe conversazioni telefoniche con il dott. Palamara, non proprio il “Falcone delle CALABRIE”, continuerà a dare lezioni, di politica ed etica, su Retequattro di nonno Berlusconi?

Grazie.