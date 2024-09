Caso Yara: archiviata l'accusa di frode processuale contro il Pm Letizia Ruggeri

Il giudice per le indagini preliminari di Venezia ha archiviato il procedimento che vedeva indagata per frode processuale Letizia Ruggeri, pubblico ministero del noto caso di Yara Gambirasio. L'indagine era scaturita da una denuncia presentata da Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne, contro un giudice e la cancelleria della Corte d'Assise di Bergamo, in merito ai reperti utilizzati durante il processo. Il caso si è concentrato su presunte irregolarità legate alla gestione delle prove, ma il gip ha accolto la richiesta di archiviazione.

Il ruolo di Bossetti e la decisione del Gip di Venezia

Bossetti, condannato nel 2016 per l'omicidio di Yara, aveva cercato di sollevare nuovi dubbi sui reperti che hanno portato alla sua condanna. Nonostante l'opposizione dei suoi legali, il gip di Venezia ha concluso che non vi fossero elementi sufficienti per sostenere l'accusa contro Ruggeri, archiviando definitivamente il procedimento. La decisione mette fine a una delle numerose battaglie legali legate al controverso caso che ha scosso l'Italia.