Carola Rackete, la Cassazione: "Ha rispettato il dovere di soccorso"

Sea Watch, Cassazione: "Nave in mare non è luogo sicuro"

"L'obbligo di prestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale Sar di Amburgo non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro", e tale non può essere qualificata, "una nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi meteorologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone". Lo sottolinea la Cassazione nella sentenza depositata oggi con la quale spiega perché decise di rigettare il ricorso dei pm di Agrigento contro la mancata convalida dell'arresto della capitana di Sea Watch Carola Rackete. Né, si legge ancora nella sentenza, "può considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il salvataggio della nave e con la loro permanenza su di essa, perché tali persone hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può certo essere effettuata sulla nave". Anche il Consiglio d'Europa, ricorda la Corte, ha stabilito che "la nozione di luogo sicuro non può essere limitata alla sola protezione fisica delle persone ma comprende necessariamente il rispetto dei loro diritti fondamentali".

Gregoretti: depositata richiesta di udienza preliminare per Salvini

Depositata dalla procura di Catania, nella segreteria del giudice per le indagini preliminari, la richiesta di fissazione dell'udienza preliminare per l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la ritardata autorizzazione allo sbarco dei migranti che erano su nave Gregoretti. Il presidente dei gip di Catania, Nunzio Sarpietro, sta studiano il fascicolo per la sua assegnazione. La data dell'udienza non e' stata ancora fissata.