Cecchettin, 50 foto di Giulia prima di morire. L'ultimo gesto folle di Turetta

Morte Giulia Cecchettin, scoperte 52 fotografie della ragazza al centro commerciale il giorno dell'assassinio. Le immagini scattate prima di ucciderla

Le ultime immagini di Giulia Cecchettin, scattate tra le 18 e le 21 dell'11 novembre scorso, il giorno della sua morte, sono state trovate sul telefono del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Queste 52 foto, mostrate in un servizio di 'Pomeriggio Cinque News', ritraggono la coppia mentre faceva acquisti al centro commerciale 'La nave de vero' a Marghera, in preparazione alla laurea di Giulia.





Le immagini delle telecamere di sorveglianza si sommano a quelle salvate sul telefono del responsabile del crimine. Tra queste, vi sono foto di Giulia che prova abiti, seduta al bar, e selfie di Filippo con lei. Poche ore dopo, Turetta l'ha brutalmente assassinata, ha tentato di nascondere il suo corpo e infine è fuggito in Germania, dove è stato arrestato.





Inoltre, sono emerse alcune conversazioni allarmanti tra Giulia Cecchettin e Turetta, nelle quali lei esprimeva il timore verso di lui: "È un meccanismo di controllo: malato anche questo. Pippo, sei ossessionato, Signore! Sei uno psicopatico!", disse Giulia nei messaggi vocali e nei testi, poco prima di essere uccisa. Queste trascrizioni sono state trasmesse da 'Quarto Grado' su Retequattro.





Giulia scriveva anche: "Non ti rendi conto. Mi controlli continuamente. Un paio di volte ti sei fatto trovare dove ero io senza che io ti dicessi nulla, tipo sono in fermata o sono 'ad cazzum', ok? Guardi cosa faccio. Ci sono cose che voglio tenermi per me, perché mi spaventa quello che potresti fare".