Cecilia Sala arrestata in Iran, il web si mobilita per liberare la giornalista italiana. Il compagno su Instagram: "Saprà di tutto l'affetto"

Cecilia Sala arrestata in Iran, il web si mobilita per liberare la giornalista italiana

#FreeCeciliaSala: spopola su Instagram e sul web l'hashtag per la liberazione della giornalista italiana de Il Foglio e Chora Media arrestata in Iran. Cecilia Sala, detenuta nel carcere di Evin a Teheran, sta ricevendo attestati di solidarietà e molti sono gli appelli per la sua scarcerazione dal mondo della politica ma non solo. Dalle testate giornalistiche, agli utenti, l'appello per Sala e la sua liberazione arriva da tutte le parti d'Italia. Anche il compagno Daniele Raineri, giornalista de Il Post, ha ringraziato su Instagram per tutto l'affetto che sta ricevendo Cecilia.



Sul web sono molti a sottolineare che "La libertà di stampa non è un reato", come recita anche il post di Mediterranea Saving Humans. Dello stesso tenore il commento dell'Anpi, o di Amnesty e del suo portavoce Riccardo Noury: "Cecilia Sala è una giornalista. Chi fa giornalismo non sta mai nel posto sbagliato. Il giornalismo non è un reato. Chi fa giornalismo non dev'essere mai oggetto di scambio. Punto". Sul web anche alcuni del mondo dello spettacolo, come l'attrice Isabella Ferrari o l'artista Laika, solidarizzano con la giornalista. E molte le vignette che appaiono ad accompagnare l'appello, come la figura stilizzata con attorno un filo spinato e la scritta 'FreeDom For Cecilia Sala'. Così anche le testate giornaliste, dall'Espresso alla trasmissione Che Tempo che fa, riportano la chiara richiesta di liberazione della collega.