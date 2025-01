Cecilia Sala appena 22enne in una canzone di Tony Effe, il video imperdibile. Ecco quando appare

Cecilia Sala appena 22enne in una canzone con Tony Effe. VIDEO

Prima di diventare una delle giovani giornaliste più interessanti del panorama nazionale, Cecilia Sala era già discretamente popolare sui social. Un personaggio dotato di un certo spessore, ma in grado di alternare anche momenti di leggerezza, tipici della sua età.

Come quella volta che prese parte a un videoclip di Tony Effe. Sì, avete capito bene. Correva l'anno 2017 e in Italia cominciava a farsi largo il fenomeno della trap, spinto da un gruppo di giovani romani chiamato Dark Polo Gang. Il loro leader? Tony Effe, il cantante escluso dal concerto di Capodanno 2025 al Circo Massimo per alcuni testi giudicati come «sessisti».

Cecilia Sala nella canzone di Tony Effe al minuto 01.50

Cecilia Sala nel video di Tony Effe

Ebbene, nel video di una canzone della Dark Polo Gang intitolata "Caramelle" appare proprio Cecilia Sala. La giornalista, all'epoca appena 22enne, indossa degli occhiali da sole e una tuta colorata, sposando in toto l'estetica del collettivo trap romano.

Cecilia è citata nei credits del video (che vanta oltre 14 milioni di visualizzazioni) alla voce «chicas» (ragazze, ndr) ed interpreta il membro di una gang di donne intente a fumare e "trafficare" caramelle. Il riferimento della canzone, neanche troppo velato, è alla droga.

Cecilia Sala nel video appare per una manciata di secondi: un "cameo" probabilmente figlio di una conoscenza pregressa fra i due (entrambi sono nati e cresciuti a Roma), che oggi ci fa sorridere. Perché Cecilia è tornata a casa ed il peggio sembra finalmente alle spalle. Quisquilie rispetto a quello che ha vissuto per 21 giorni nel carcere di Evin a Teheran.