Cecilia Sala torna a casa, chi è Giovanni Caravelli: il generale partito per Teheran che si sta occupando del suo rientro

Chi è Giovanni Caravelli: il generale partito per Teheran per garantire il rientro di Cecilia Sala

Cecilia Sala torna a casa. Precedentemente detenuta nella nota prigione di Evin a Teheran dal 19 dicembre, la giornalista è stata liberata e sta facendo ritorno in Italia. La sua liberazione è stata facilitata dal direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (Aise), Giovanni Caravelli, che si è recato personalmente a Teheran per assicurare il sicuro rientro della connazionale. Ma chi è l'uomo che si sta occupando dell'operazione?

Giovanni Caravelli: una vita dedicata alla sicurezza nazionale

Il generale Giovanni Caravelli, a capo dell’Aise, è una figura chiave nella sicurezza e difesa italiana. La sua carriera militare si è estesa attraverso vari incarichi, dalla guida di unità tattiche nell’Esercito Italiano alla partecipazione in missioni internazionali in Afghanistan, Iraq, Kosovo e Libano. Ha assunto ruoli di leadership nello Stato Maggiore della Difesa e nell’ex agenzia di intelligence, il Sismi.

Le sue capacità lo hanno visto anche collaborare con le Nazioni Unite come consigliere militare e coordinare operazioni di intelligence in aree di crisi. Tra i suoi riconoscimenti si annoverano medaglie per le missioni NATO, operazioni di peacekeeping e interventi durante calamità naturali, ed è stato nominato Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il ritorno di Cecilia Sala

L'intervento diretto del generale Caravelli a Teheran ha sottolineato l'importanza diplomatica e umanitaria della missione, evidenziando il ruolo cruciale dell’Aise nel proteggere i cittadini italiani all’estero. Cecilia Sala è stata detenuta per venti giorni e il suo rientro è atteso oggi all'aeroporto di Ciampino a Roma, alle 15:30.

Che cos'è l’Aise: l’intelligence italiana all'estero

L’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, meglio conosciuta come Aise, è l’ente preposto alla salvaguardia degli interessi strategici italiani oltre i confini nazionali. La sua missione principale è quella di acquisire e analizzare informazioni rilevanti per la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità della Repubblica Italiana, operando spesso in scenari internazionali complessi. Il motto dell’agenzia, “Intellego ac tueor” (comprendo e difendo), riflette il suo impegno nel comprendere le minacce globali e proteggere gli interessi italiani