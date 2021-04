Cesara Buonamici, che disavventura: rapinata del Rolex con il marito

Rapinati dei loro Rolex Cesara Buonamici e il marito a Firenze. Sono stati bloccati da due malviventi a volto coperto.

Sono stati rapinati dei loro Rolex, Cesara Buonamici, giornalista, vicedirettore di Canale 5, e suo marito, Joshua Kalman.

E’ accaduto sabato scorso di sera, intorno all’ora di cena, poco prima delle 20, mentre la coppia era in macchina nella zona di Pozzolatico, a Firenze, ferma a un incrocio: i due sono stati bloccati in strada, da un paio di persone con il volto coperto, ma senza armi in pugno anche se i rapinatori, secondo quanto riporta il quotidiano locale La Nazione, li avrebbero anche minacciati di tirare fuori le armi. I rapinatori hanno preso i due orologi di valore della coppia e poi sono fuggiti. I due rapinati sono rimasti illesi e hanno avvisato la Polizia. Sulla rapina indaga la squadra mobile della questura fiorentina.