Cesena, anziano trovato morto in casa. Era nudo e avvolto da lucine di Natale

I vicini, marito e moglie, ogni giorno gli bussavano alla porta per dargli il pranzo, ma lunedì 12 dicembre, Mario Ricci non ha aperto. I coniugi hanno insistito e non avendo avuto risposta hanno chiamato la polizia, che una volta entrati hanno trovato l'ex idraulico 76enne morto.

In particolare il corpo di Mario Ricci è stato trovato nudo, disteso sul pavimento della cucina e avvolto da alcune lucine natalizie, usate per addobbare gli alberi. L'uomo viveva da solo al primo piano di una casa in mattoni rossi, sita in viale Marconi 800, a Cesena.

Di Mario Ricci sappiamo che non era sposato e aveva ereditato l'appartamento da una zia morta. Da una prima ricostruzione dei fatti è possibile che il 76enne stesse maneggiando i cavi elettrici, non è escluso che abbia preso la scossa e sia morto in seguito a un infarto. Aveva i piedi nudi ed è probabile che sia scivolato e, cadendo a terra, si è rotto il femore. Forse, proprio per il fatto che non riusciva a muoversi, non ha potuto chiedere aiuto.



Il medico legale intervenuto per stabilire le cause del decesso, ha constatato che la morte è avvenuta tra le 24 e le 48 ore prima del ritrovamento. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi e la procura di Forlì. La sostituta procuratrice Federica Messina si sta occupando del caso e assieme alla polizia giudiziaria cercherà di far luce completa su questa tragica vicenda.