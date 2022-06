Chi è Austin Butler, l'Elvis e fidanzato di Kaia Gerber

Fidanzato con la modella Kaia Gerber e protagonista del biopic "Elvis", ecco chi è Austin Butler

Alla vigilia dell'atteso biopic Elvis, nelle sale cinematografiche da domani, 22 giugno, conosciamo meglio l'attore e protagonista Austin Butler. Modello e interprete di talento Austin Robert Butler è figlio di Lori Anne e David Butler, è nato il 17 agosto del 1991, ad Anaheim, in California, sotto il segno del leone.

Austin ha esordito davanti alla machina da rirpesa intrepretando il ruolo di Zippy Brewster in Ned – Scuola di sopravvivenza nel 2005. Due anni dopo ha è ritornato al cinema in The Faithful, in un ruolo particolare: quello di un cane che si trasforma in essere umano. Nel 2008, ha recitato nella serie Zoey 101 e l’anno successivo nel film Alieni in soffitta.

Inoltre, ha partecipato come co-protagonista in The Carrie Diaries, nel ruolo di Sebastian Kydd, e poi nella serie televisiva The Shannara Chronicles del 2016, un’opera in cui ha vestito i panni del mezzelfo Wil Ohmsford. L’occasione più grande della sua carriera, però, è arrivata proprio lo scorso anno, quando è stato scelto da Baz Luhrmann per interpretare Elvis.

Austin Butler è stato legato sentimentalmente alla collega e attrice Vanessa Hudgens per un lungo periodo, dal 2011 al 2020. Dall'inizio di quest'anno è fidanzato con la modella Kaia Gerber, figlia della top model Cindy Crawford.