Chi è Aldo Spinelli: il calcio, lo yacht, la moglie scomparsa e il figlio

Vizi e virtù di Aldo Spinelli, l'imprenditore dell'inchiesta Ligure: dalle società alla moglie scomparsa

Non c'è solo Giovanni Toti nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di corruzione che ha sconvolto la Liguria. Uno degli indagati di maggior peso, infatti, è Aldo Spinelli, imprenditore nel settore portuale, ma non solo, soprannominato elemosiniere, vecchio e molto altro ancora.

Aldo Spinelli, le società Livorno e Genoa

Prima presidente del Genoa, poi del Livorno. Il 1 marzo 1999 diventa presidente del Livorno, mette a frutto l'esperienza maturata nella gestione genoana dando inizio alla scalata della squadra toscana. Dalla Serie C1 fino alla Serie A, conquistata nel 2004. Disputando poi quattro campionati consecutivi nella massima serie con anche una partecipazione in Coppa UEFA nella stagione 2006-2007 (arrivando fino ai sedicesimi di finale). Dopo appena un anno di purgatorio in Serie B, a causa della retrocessione avvenuta nel 2008, Spinelli riporta il Livorno in Serie A nel giugno 2009. Ma la squadra non riuscirà a salvarsi da una nuova retrocessione.

Aldo Spinelli, la moglie e il figlio dell'imprenditore ligure

Il 16 marzo 2021 muore Leila Cardellini, moglie dell'ex presidente di Genoa e Livorno, Aldo Spinelli. Nata a Casola in Lunigiana, provincia di Massa, la donna aveva 81 anni e combatteva da tempo con una malattia. I due erano sposati dal 1965. Si erano conosciuti nei primi anni Sessanta a Genova quando l'ex patron del Grifone era agli albori della propria carriera imprenditoriale. Un tipo riservato, tanto che è stata poco ad eventi pubblici. «Abbiamo ricevuto tanti messaggi da parte vostra che esprimono vicinanza al nostro presidente Aldo Spinelli e alla sua famiglia per la scomparsa della sua cara moglie Leila Cardellini. Un ringraziamento sincero a tutti», si legge sulla pagina Facebook del Gruppo Spinelli.

I due hanno avuto un figlio, Roberto Spinelli, anche lui imprenditore nel settore logistico ed ex amministratore delegato del Livorno, ora in mano a Joel Esciua.

Aldo Spinelli, il patrimonio delle società

Come riporta Il Messaggero, quello di Spinelli è un patrimonio netto di 43,5 milioni e ricavi che sfiorano i 200 milioni, cifre che emergono nel consolidato delle varie società collegate e controllate. Un gruppo con 732 addetti. In una delle intercettazioni Spinelli, riferendosi al suo gruppo, dice che “vale un miliardo”, come riportato da affaritaliani.

A inizio del 2023 ha venduto il 45% della stessa Spinelli alla Lightouse Italy emanazione di Hapag Lloyd, colosso tedesco del trasporto marittimo, mantenendo il 55%. “Le parti - dissero allora i protagonisti del deal - hanno concordato di non rilevare alcun dettaglio finanziario dell’operazione”. Il bilancio consolidato della Spinelli srl, principale operativa, nel 2022 mostrava debiti verso banche saliti a quasi 23 milioni di euro rispetto ai 17 milioni del precedente esercizio. Gli istituti creditori sono Bper (8 milioni), Banco Bpm (circa 2 milioni), Bnl (2,8 milioni) e Crédit Agricole Italia (10 milioni).

Sullo yacht Leila 2 di Aldo Spinelli sarebbero avvenuti gran parte degli accordi, secondo quanto riportato da Repubblica. Il nome è evidentemente un omaggio alla moglie dell'imprenditore calabrese.