Chi è Simone Borgese, lo stupratore seriale arrestato a Roma. Ritratto

Simone Borgese, chi è lo stupratore seriale arrestato a Roma

Ci è "ricascato", Simone Borgese, il 39enne di Roma che ha scontato sette anni di carcere per uno stupro commesso nel 2015 ai danni di una tassista. L'uomo è stato infatti arrestato nuovamente dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una studentessa a Roma.

Separato e con un figlio, Borgese era a piede libero dal giugno 2022. Oltre alla violenza nei confronti della tassista, nel 2016 era stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione per aver picchiato, violentato e rapinato l'8 maggio del 2015 una tassista da cui si era fatto accompagnare in una zona periferica a sud di Roma. L'uomo, accusato di lesioni, violenza sessuale e rapina, è stato anche condannato al risarcimento di 30 mila euro a favore della vittima di diecimila euro al Comune di Roma. Borgese confessò subito lo stupro e nel corso dell'interrogatorio di garanzia si dichiarò colpevole e attribuì il suo gesto ad un "raptus che gli aveva rovinato la vita". Gli uomini della Squadra Mobile arrivarono a lui a 48 ore dalla violenza sessuale grazie alla preziosa testimonianza di un collega della tassista vittima dello stupro.

Ma non solo. Nel 2022 Borgese aveva subito un'altra condanna a 2 anni e 10 mesi per molestie nel 2014 nei confronti di una 17enne, che lo aveva riconosciuto grazie alle foto comparse sui giornali. Il 39enne aveva aggredito all'interno di un ascensore la ragazza, molestandola sessualmente. I fatti risalgono al giugno del 2014. Borgese, all'epoca dei fatti trentenne, abusò della minorenne in un ascensore.

Ma torniamo a oggi, perchè il pomeriggio dell'8 maggio scorso una studentessa, in attesa di un bus in via della Magliana, a Roma, è stata avvicinata da Simone Borgese in auto con la scusa di chiedere un'indicazione stradale. L'uomo ha agganciato la giovane donna chiedendole quale fosse la strada per raggiungere l'entrata del Grande Raccordo Anulare, direzione Eur. In quei frangenti, la ragazza, grazie all’utilizzo di una nota app di mappe stradali, aveva fornito le informazioni all’uomo che, approfittando del traffico veicolare dietro di sé e mostrando il suo cellulare completamente scarico, aveva aperto lo sportello dell’auto invitandola a salire per accompagnarlo. La giovane, intimorita e impaurita, poiché l’uomo aveva proseguito la marcia raggiungendo una zona isolata, a lei sconosciuta, è stata poi costretta a subire una violenza.