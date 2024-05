"Chico Forti è colpevole. Sul luogo del delitto armato e mentì alla moglie"

Chico Forti, tutte le prove che lo incastrano. La ricostruzione dei fatti e il movente

Gli Stati Uniti hanno deciso di riconsegnare all'Italia Chico Forti, condannato all'ergastolo nel 2000 per il delitto di Dale Pike. Giorgia Meloni è andata in aeroporto ad accoglierlo al suo rientro e questo ha creato una bufera politica con le opposizioni che gridano allo scandalo: "Mai successo che un premier andasse ad accogliere un criminale". Ma Chico Forti è realmente colpevole? Chi sembra non avere alcun dubbio a riguardo è un criminologo di fama mondiale che ha lavorato al caso, Marco Strano. "Era sul luogo del delitto, aveva comprato una pistola e - spiega Strano a Il Fatto Quotidiano - ha mentito anche a sua moglie". Strano entra nel dettaglio del caso. "Il 15 febbraio 1998, Forti va a prendere la vittima all'aeroporto, Dale Pike doveva essere ospitato a casa sua, gli aveva comprato anche il biglietto dell'aereo, ma non ci arriverà".

"Forti - prosegue Strano a Il Fatto - dice che lungo la strada, l’australiano deve comprare le sigarette, si ferma in un’area di servizio che è in tutt’altra direzione rispetto alla sua abitazione, Pike scende e gli dice "ho cambiato idea, accompagnami al Rusty Pelican", il ristorante vicino alla spiaggia di Key Biscayne in cui sarà trovato ucciso con due colpi calibro 22 alla nuca. Dice che Pike ha fatto una telefonata, ma non ce n’è traccia. Mente poi anche a sua moglie: le dice che non ha visto Pike. Ma quando la chiama, alle 19:16 di quel 15 febbraio 1998, è ancora vicino alla spiaggia: lo dice la cella telefonica che aggancia".

"E Pike - continua Strano - è morto in un orario compatibile, il "coroner" ha dato un range molto stretto in base alla digestione di un'arancia che aveva mangiato in aereo. Poi la pistola, la compra a ottobre, quattro mesi prima. La paga ma la intesta a un altro, il tedesco Thomas Knott, un truffatore che Forti poi accuserà del delitto, ma Knott era a una festa in casa sua con molta gente. E inoltre il movente: Forti era pieno di debiti e voleva approfittare della demenza di Tony Pike per farsi cedere l’hotel Pikes di Ibiza promettendo un pagamento futuro".