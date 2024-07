Chico Forti, Selvaggia vs Meloni: "Non ho sentito una sua parola di commento"

"Mettete a tacere Travaglio e Lucarelli", l'avvocato di Chico Forti smentisce

"Chico Forti smentisce nel modo più assoluto le notizie apparse su organi di stampa nelle quali qualcuno lo accuserebbe di aver richiesto interventi in relazione ad articoli contro la sua persona". Lo afferma in una dichiarazione ufficiale all'Ansa l'avvocato di Forti, Andrea Radice.

Selvaggia Lucarelli: "Non ho ancora sentito una parola di commento sulla vicenda da parte della presidente del consiglio Giorgia Meloni"

"Sono le 16.30 e non ho ancora sentito una parola di commento sulla vicenda da parte della presidente del consiglio Giorgia Meloni - spiega Selvaggia Lucarelli a La Stampa - Io ora sono a Spoleto, domani rientro a Milano e spero che quanto meno la premier venga ad accogliermi al casello autostradale, considerato che a Forti, condannato per omicidio, è andato a riceverlo in pompa magna all’aeroporto quando è tornato in Italia dall’America. Credo che occorra davvero una riflessione sulla Tv becera del complottismo che va a braccetto con la politica della destra italiana».

E aggiunge: «La destra cerca elettori in un popolino ignorante che crede a qualsiasi teoria del complotto"

"Ho l’impressione che Meloni stia strizzando l’occhio a quell’elettorato, tanto più che di Chico Forti non aveva mai parlato. E l’accoglienza di Forti all’aeroporto è stata un’azione simbolica nella direzione del complottismo", le parole di Selvaggia Lucarelli.