Chico Forti, la famiglia ha depositato richiesta di semilibertà

La famiglia di Chico Forti ha presentato una richiesta di semilibertà al tribunale di sorveglianza, secondo quanto riportato dal Corriere del Trentino. Forti, che ha trascorso 24 anni in una prigione della Florida per l'omicidio di Dale Pike, crimine per il quale ha sempre proclamato la sua innocenza, è tornato in Italia il 18 maggio 2024. Ora sta scontando il resto della sua pena nel carcere di Montorio, a Verona.

Durante la sua detenzione negli Stati Uniti, Forti ha completato un corso professionale per diventare pizzaiolo. È l'unico condannato all'ergastolo a cui gli Stati Uniti hanno permesso di trasferirsi nel suo paese d'origine per completare la pena, grazie agli sforzi diplomatici del governo italiano.