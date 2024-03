Chiesa, 1 suora su 3 vittima di abusi. "Io violentata ma han chiuso gli occhi"

Una suora su tre è vittima di abusi. Il racconto di una vittima: "Io violentata ma la Chiesa ha chiuso gli occhi"

Potrebbero essere più di 75 mila le suore nel mondo vittime di abuso sessuale. Lo afferma Doris Reisinger, teologa, filosofa e scrittrice tedesca, ex suora della famiglia spirituale Das Werk, in un'intervista a Repubblica. "A mia conoscenza è stata fatta una sola indagine sistematica, negli Stati Uniti, pubblicata nel 1998 sulla Review of Religious Research. In base a questo studio il 30% delle suore ha subito qualche forma di abuso, il 12,5% ha subito abusi sessuali, e di quest’ultimo gruppo il 29% ha subito un “contatto sessuale genitale", dice la studiosa a Repubblica.

Lo stesso quotidiano racconta in modo molto approfondito la vicenda di una suora che denuncia di essere stata violentata, sostenendo però che dopo la sua denuncia la Chiesa ha chiuso gli occhi. Si legge che Giusi ha 12 anni quando entra in convento tra privazioni e castighi. Nel 1998 il primo stupro in Congo. “Ero in missione in Africa quando subii la violenza. Ero vergine, ricordo il dolore fisico e morale Quella volta non ne parlai con nessuno. Oggi lui è parroco in Belgio”, dice lei a Repubblica.

E poi gli altri abusi, l’ultimo da un rettore di un’università cattolica. “Mi dissero: sappiamo, sappiamo”, dice sempre lei al quotidiano. "Ho scoperto che altre donne avevano lividi Non mi do pace, in tante abbiamo denunciato, i padri sapevano ma non hanno fatto nulla".