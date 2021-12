Chiesa, Papa Luciani sarà beatificato il 4 settembre 2022

Chiesa, per Papa Luciani c'è la data ufficiale: sarà beatificato il 4 settembre 2022

Il 4 settembre 2022 a San Pietro, Papa Francesco proclamerà beato papa Giovanni Paolo I. La notizia è stata comunicata al vescovo di Belluno-Feltre, Renato Marangoni, da parte del cardinale Marcello Semeraro, prefetto delle cause dei Santi.

"Ha il sapore dei pranzi delle feste, traspira il clima festoso di casa e giunge come lieta notizia la chiamata telefonica del prefetto delle cause dei Santi, il cardinale Marcello Semeraro. Le parole - scrive il vescovo- sono immediate e allargano il cuore: ‘Caro vescovo Renato, ho pensato di chiamare per telefono e dire subito a voce quanto dovrei fare per lettera che non so quando arriverà in questi giorni di festa. Mi è stata comunicata la data in cui papa Francesco a San Pietro in Roma proclamerà beato papa Giovanni Paolo I: sarà domenica 4 settembre 2022‘".

"Sì, era attesa questa notizia! Qualcuno anche la immaginava. Ora è 'ufficiale'. Siamo grati del dono che ci viene così confermato. E una sorta di 'evento natalizio' da preparare, attendere e accogliere. Vorrei evidenziare questa dimensione del dono di cui stupirci e di cui essere grati a Dio, che è come una madre premurosa per i suoi figli, ma anche riconoscenti a uomini, donne, famiglie e comunità che intessono la vita e il ministero del nostro don Albino Luciani. La sua santità di vita è un frutto maturato con l’apporto divino e umano al plurale", sottolinea il vescovo.