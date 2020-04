Chiese, la concessione di Conte. Perché la riapertura il 10 maggio

C’è chi ha voluto vedere nelle parole di questa mattina pronunciate dal Papa a Santa Marta una sconfessione – o meglio una scollatura – fra la sua posizione e quella dei Vescovi italiani in materia di celebrazione della Messa in Chiesa con il popolo. Non si possono vedere tutte le posizioni della Chiesa, a partire da quelle dal suo Supremo Pastore, con gli occhi del presentismo. E’ chiaro che il Papa ha davanti a sé non solo la situazione italiana ma la situazione della Chiesa universale e la Pandemia certo non interessa la sola Italia.



Basti pensare – senza andare molto lontano - alla situazione in Germania , dove i Vescovi tedeschi anche oggi hanno ribadito che saranno riprese le attività gradualmente in contatto con le Autorità. La posizione di Francesco – che è da sempre una posizione più "profetica" – non può che essere vicina e in comunione con l’Episcopato italiano. Nessuno può negare – e nemmeno il Papa certamente lo fa – che i Vescovi italiani, i parroci e tutti i cattolici praticanti – abbiano sofferto e stiano soffrendo in questo momento di limitazioni la mancanza di quel momento di comunità che è la celebrazione della Messa con il popolo.



Ma le questioni di carattere "politico", quelle di rapporto con le Autorità era stato lo stesso Francesco a definitivamente "Delegarle" ai Vescovi italiani già dai primi momenti del suo pontificato, in un discorso pronunciato nel 2013 nella Basilica di San Pietro e poi alla fine del 2015 a Firenze. Ed è anche chiaro dunque - dopo la giornata appena trascorsa - come la dura presa di posizione dei Vescovi nei confronti del Governo sia derivata dal fatto che nessuna loro proposta era stata tenuta in considerazione (e ve ne erano state), non ci si era voluta assumere da parte del Governo alcuna responsabilità politica facendo riferimento a decisioni del comitato tecnico – scientifico quando certamente alcuno in ambito ecclesiale avrebbe mai inteso mettere a repentaglio la vita e la sicurezza delle persone.



Altrimenti i Vescovi non avrebbero mai accettato le limitazioni che le Chiese hanno conosciuto e stanno conoscendo, come ha ribadito oggi in una intervista il Vescovo di Reggio Emilia Mons. Massimo Camisasca “è stato fatto in spirito di carità – un atto dovuto di carità – verso tutti”. Stasera – secondo alcune fonti – il dialogo fra la CEI ed il Governo starebbe andando avanti, sarebbe stata individuata la data del 10 maggio per la ripresa della celebrazione delle Messe con il popolo , vedremo se sarà così o se si sia trattato solo di voci , mentre va avanti anche il dibattito attorno alla possibilità di tornare a Messa.



Personalmente non riesco a capire perché riunirsi per pregare possa essere reputato più pericoloso di quanto possa succedere ove si incontrino delle persone in un supermercato, salvo voler scendere in un dibattito di carattere ideologico. E qui torna la questione della centralità della politica e della responsabilità dell’azione politica anche in uno Stato che voglia definirsi laico. Il Governo deve assumersi la responsabilità di operare delle scelte nell’interesse di tutti, deve garantire con la sua azione – che è una azione politica carica di responsabilità – i diritti di tutti.



Il diritto alla salute dei cittadini certo, ma anche il diritto alla libertà religiosa di tutti i credenti. Diritto che in Italia – fra Stato e Chiesa - è sancito anche da un Concordato. Creare le condizioni di uno scontro su questo tema non fa bene alla politica: non si tratta di inginocchiarsi o meno davanti ai Vescovi come ho letto oggi scorrendo i siti e i blog. Si tratta di ragionare sulla leale collaborazione cui ci richiama la Costituzione. Si tratta di riscoprire la centralità della politica. E questo è un compito prima di tutto del Governo.