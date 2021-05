Chiesti 8 anni di galera per Lucano. Migranti, segnale Irlanda: ne prende 10

Riace, chiesti 8 anni per Lucano. Migranti, segnale dall'Irlanda: ne prende 10

Mentre a Lampedusa continuano senza sosta gli sbarchi di migranti, con un continuo arrivo di barche con a bordo centinaia di persone in cerca di fortuna, nella giornata di ieri dalla Procura di Locri- si legge sulla Verità - è arrivata anche un'importante novità in merito ad una vicenda strettamente collegata all'emergenza immigrati. Il pm Michele Permunian ha chiesto 7 anni e 11 mesi di reclusione per l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Le accuse vanno dall'associazione a delinquere, all'abuso d'ufficio, fino alla truffa, il peculato e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e candidato a presidente per la Regione Calabria ha commentato la richiesta di condanna avanzata dal pm di Locri Michele Permunian a carico di Mimmo Lucano per presunti illeciti nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel centro della Locride che era divenuto famoso in tutto il mondo proprio per le politiche sui migranti portate avanti. "Il PM a Locri chiede la condanna per Lucano, già sindaco di Riace ,a quasi 8 anni di carcere. Rispetto l’autonomia dei magistrati, ma sono senza parole, non si arresta l’umanità di un uomo giusto. Orgoglioso di essere dalla parte di Mimmo, simbolo della Calabria contro mafia e violenza”.

Proseguono - spiega la Verità - le difficoltà del governo italiano nel coinvolgimento degli altri Paesi europei per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti sbarcati. L'unico Stato che finora ha dato la disponibilità ad accogliere qualche persona è stata l'Irlanda, ma si è impegnata per soli 10 soggetti. Tutti gli altri Paesi membri dell'Ue, invece, per ora prendono tempo. Da Bruxelles fanno sapere che i negoziati "non saranno facili". Nel solo mese di Aprile, fa sapere Frontex, ci sono stati 7.800 attraversamenti illegali nella tratta del Mediterraneo, 36.100 nei primi quattro mesi dell'anno. Un dato in netto aumento rispetto agli anni precedenti.