Chieti, 41enne uccisa con colpo di pistola al volto: si costituisce compagno

Femminicidio a Miglianico, nel chietino: l'uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio

Nuovo tragico femminicidio Miglianico, in pronvincia di Chieti. A uccidere la donna di 41 anni con un colpo di pistola al volto sarebbe stato il suo attuale compagno, un uomo di 39 anni che si è costituito ai carabinieri. La donna aveva due figli, avuti con l'ex marito. Sul luogo del delitto sono ancora presenti i Carabinieri. Il pubblico ministero Lucia Campo non ha rilasciato dichiarazioni.

La donna è stata ritrovata all'interno dello sgabuzzino dell'abitazione. I carabinieri hanno trovato in casa anche i due figli della donna, ma non è chiaro se abbiano assistito al delitto o in quel momento fossero fuori casa.

Secondo le prime dichiarazioni, l'uomo, originario di Matera, ha alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. L'arma con la quale ha sparato in pieno volto alla donna era detenuta illegalmente. In questo momento è in stato di fermo in caserma, sotto choc. Le indagini per comprendere le cause del femminicidio sono in corso.