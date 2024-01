Chieti, incidente sul lavoro: muore operaio 47enne colpito da tubo metallico

Chieti, muore sul lavoro operaio 47enne di Lanciano

L'ennesimo incidente sul lavoro si è verificato ad Atessa, in provincia di Chieti. Un 47enne di Lanciano, Roberto Caporale, è deceduto in seguito a un grave incidente - avvenuto intorno alle 11 - mentre stava lavorando in una fabbrica dell'indotto automotive della Val di Sangro.

Secondo una prima ricostruzione - riporta Chieti Today - l'operaio era intento ad operare con una pressa quando sarebbe stato investito da un tubo metallico violentemente espulso dalla macchina. Colpito all'alterzza del tronco, il 47enne ha riportato lesioni irreversibili che hanno portato al suo decesso.

Sul posto, oltre all'ambulanza medica del 118, è intervenuto anche l'elisoccorso da Pescara, ma per l'operaio non ci sarebbe stato nulla da fare. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Atessa e degli ispettori del lavoro.

Leggi anche: Uccisa e fatta a pezzi nella vasca da bagno: condannata la figlia

La salma è stata trasferita nell'ospedale di Chieti, in attesa dell'esame autoptico. La procura di Lanciano, con il sostituto procuratore Mirvana Di Serio, ha disposto il sequestro del macchinario e sul decesso dell'operaio è stato aperto un fascicolo d'inchiesta.

Intanto per la giornata di domani, martedì 16 gennaio, i sindacati hanno proclamato uno sciopero di due ore alla fine di ciascun turno nello stabilimento interessato dall'incidente, che produce componenti meccaniche per automobili e furgoni.