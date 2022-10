Cinghiali entrano in un asilo nel pescarese

I bambini sono stati portati fuori dall'aula dal cuoco della scuola e da una maestra, nessuno di loro è rimasto ferito

Padre, madre e due cuccioli: una famiglia di cinghiali è entrata nel giardino di un asilo a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, dopo aver sfondato la rete di recinzione.

Solo il cinghiale più grosso ha poi continuato verso una classe, nella quale si trovavano circa quindici bambini oltre le maestre. I bambini spaventati hanno cominciato a urlare e a saltare sui banchi, ma una delle maestre si è prontamente frapposta tra i bambini e l'animale. Nel farlo si è ferita leggermente a un fianco, dopo aver urtato un armadio.

Il baccano ha richiamato l'attenzione del cuoco della scuola materna, il quale, insieme alla maestra, ha portato i bambini fuori dall'aula. Nel frattempo il cinghiale, molto spaventato a sua volta, ha continuato a girare irrequieto per l'aula, urtando banchi e sedie, finchè non è riuscito ad aprire casualmente la porta di sicurezza ed è tornato all'aperto, per poi allontanarsi con il resto della famiglia.

Nessun bambino è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco e il sindaco Salvatore Lagatta, poco dopo sono arrivati i genitori, accorsi per riportare a casa i piccoli dopo averli tranquillizzati. La scuola si trova a diretto contatto con un bosco a ridosso della montagna, in una zona periferica del paese nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.