Civita Castellana, operaio si spaccia per medico: denunciato e arrestato

I carabinieri del Norm di Civita Castellana (in provincia di Viterbo), hanno fermato per un controllo un uomo di circa 55 anni, che per evitare controlli amministrativi a lui o alla sua auto guidava indossando la tenuta verde dei medici degli ospedali. All’atto del controllo, in modo anomalo ha iniziato a dire ai carabinieri di lasciarlo andare perché era un medico anti-Covid dell’ospedale di Monterotondo e stava andando in Umbria a curare un collega: un medico in grave crisi respiratoria e sospetto coronavirus.

Diversi capi d'accusa in passato

I carabinieri però hanno continuato l’accertamento amministrativo del soggetto e immediatamente hanno riscontrato che non era un medico, ma un operaio già pregiudicato per altri reati. Peraltro era sprovvisto da oltre 10 anni della patente e l'auto era senza assicurazione. Dopo aver perquisito l’autovettura trovando un altro camice da medico appartenente ad un’altra struttura sanitaria, a quel punto il soggetto è stato condotto in caserma, denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale su identità o qualità personali, e dichiarato in arresto anche per ricettazione di materiale appartenente alla Asl.