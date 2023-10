Cocaina a scuola, il blitz dei carabinieri a Casale: trovati cinque involucri

Cocaina a scuola, la soffiata e la perquisizione: trovati 5 grammi

Blitz antidroga a Casale Monferrato da parte dei carabinieri, la particolarità dell'operazione riguarda il luogo, una scuola. Sono state tante le segnalazioni, anche da parte del dirigente scolastico, che hanno portato i carabinieri di Casale ad eseguire controlli antidroga all’interno di un istituto della città dove sono stati trovati 5 grammi di cocaina. L’operazione, - si legge su Il Secolo XIX - partita nella mattinata di mercoledì, è iniziata all'interno della stazione ferroviaria di Casale, dove tra le 7 e le 8 decine e decine di ragazzi pendolari in treno arrivano dai paesi vicini per andare a scuola.

In stazione, i controlli dei militari, con il supporto di unità cinofile, si sono concentrati soprattutto su alcuni gruppi di giovani che erano stati individuati come sospetti grazie al fiuto dei cani: in alcuni casi è stato chiesto ai ragazzi di aprire gli zaini o le borse, in maniera non invasiva. La supervisione è poi continuata nella struttura scolastica, dove è stato trovato e sequestrato lo stupefacente. Nella stessa mattinata, nel corso del servizio coordinato con le unità cinofile, sono stati eseguiti vari posti di blocco sulla strada Casale-Valenza, dove sono stati controllati 30 veicoli e 46 persone, senza rilevare irregolarità.