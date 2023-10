Festini Genova, la maitresse e i vestiti in lattice. I voti per le prestazioni

Festini Genova, tutto nasce da una soffiata. Le regole: abiti sexy, giochi a penitenze e...

Lo scandalo dei festini di Genova si allarga. Ora sono decine le ragazze che escono allo scoperto e ammettono tutto su quei party esclusivi in villa. Nell’inchiesta che sta facendo tremare il mondo politico c'è anche il nome del vicepresidente della Regione Alessandro Piana (Lega), non indagato, ma segnalato come uno dei beneficiari delle prestazioni sessuali. La novità riguarda proprio la soffiata giunta alla Polizia, sarebbe arrivata - si legge su il Secolo XIX - durante una partita a golf: "Guarda che nel tuo palazzo circolano diverse escort". Da qui sarebbero partite le indagini dopo la denuncia del marchese Serra che avrebbe portato addirittura gli inquirenti ad aprire tre filoni diversi. Poi c'è il giallo della foto di Piana mostrata a Jessica, la donna che aiutava a reclutare le giovani per queste feste esclusive. Lei avrebbe ammesso che la persona ritratta in quell'immagine "dovrebbe essere lui", riferendosi al leghista.

Emergono dettagli su questi festini, le ragazze indossavano vestiti attillati in lattice e venivano inviate a fare "giochi erotici a penitenza". Una delle giovani lo dice apertamente: "Ho accettato, dovevo mantenere tre figli". Un personaggio chiave dell'inchiesta è la più giovane tra le ragazze e la più disinibita, sarebbe stata lei ad aver avuto il rapporto col vicepresidente leghista Piana. Di lei c'è ancora su internet la non proprio edificante recensione (voto 9+) sul conto, ai tempi in cui era tredicenne e faceva "pom...e seg..in giro ai genovesi". Le feste in questa villa genovese erano organizzate, potevano partecipare otto escort alla volta: "Abbiamo fatto uso di cocaina", ammettono diverse giovani. Queste feste a base di droga e sesso duravano intere settimane, per questo gli inquirenti hanno aperto un filone di indagine anche relativo allo spaccio di droga. "Polvere bianca per tutti, sarò stata in quella villa per sei giorni", ha ammesso una delle ragazze.