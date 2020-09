Codice della strada: come cambia. Più Autovelox, sì alle bici in contromano

Guidare non sarà più come prima. Il nuovo codice della strada cambia alcune regole ed è destinato a far discutere. Nel testo del disegno di legge di conversione del decreto Semplificazione, - si legge sulla Stampa - approvato in settimana al Senato, sono state introdotte numerose e importanti novità per il Codice della Strada. Numeri alla mano, l’Italia è il Paese d’Europa in cui si fanno più multe (78,5 milioni all'anno, cioè 215.000 al giorno, con eccesso di velocità e divieto di sosta in cima alla lista). Con le nuove norme le sanzioni diventeranno ancora più frequenti.

Autovelox: col nuovo Codice - prosegue La Stampa - i controlli di velocità potranno essere diffusi ovunque nei centri urbani, attraverso postazioni fisse anche sulle strade di quartiere e locali, dove finora non erano consentite. Grandi novità per le biciclette, che potranno andare contromano su tutte le strade cittadine (non soltanto le suddette «ciclabili») lungo le quali il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 chilometri orari. Inoltre, gli ausiliari avranno più poteri, con un maggiore controllo sulla sosta delle auto, indispensabile per rendere efficaci i provvedimenti a tutela di bici e piste ciclabili. Aumentate le restrizioni in prossimità delle scuole, Ztl e divieto di sosta con multe molto salate in caso di trasgressioni.