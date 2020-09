Codice della strada: gli spazzini diventano vigili, potranno fare le multe

Il nuovo codice della strada non smette di regalare colpi di scena. Dopo la notizia delle bici che potranno andare in contromano e degli ausiliari con più poteri e gli Autovelox urbani disposti un po' ovunque, ecco l'ultima novità. Gli spazzini - si legge sul Corriere della Sera - potranno fare le multe. E' scritto nero su bianco nel decreto Semplificazioni, e se il provvedimento passerà alla Camera senza modifiche diventerà realtà.

Così anche i netturbini, dopo «un’adeguata formazione» e senza precedenti penali, nei casi «connessi all’espletamento delle attività» potranno sanzionare le auto tramite una «tecnologia digitale e strumenti fotografici". Novità anche per le moto a tre ruote da 250 cc in su, potranno circolare in autostrada. Non sono mancate critiche alla riforma. "È tesa alla maggiore sicurezza nelle città anche se alcuni aspetti ci sembrano inseguire logiche pure di cassa più di sicurezza", ha detto Giordano Biserni, presidente di Asaps.