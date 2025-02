Colesterolo "buono" ma non troppo: sarebbe legato al rischio di glaucoma tra gli over 55

Colesterolo buono, livelli elevati di Hdl sono associati a un rischio più alto del 4% per il glaucoma. Lo dice uno studio inglese

Il colesterolo 'buono' (Hdl), solitamente ritenuto benefico per la salute, potrebbe essere associato a un rischio maggiore di glaucoma, una grave patologia oculare, almeno tra gli over55: lo suggeriscono i risultati di un ampio studio osservazionale, pubblicato online sul 'British Journal of Ophthalmology'.

Paradossalmente, il colesterolo 'cattivo' (Ldl), solitamente considerato dannoso per la salute, potrebbe essere associato a un minor rischio di glaucoma, una patologia che danneggia il nervo ottico, portando potenzialmente alla perdita irreversibile della vista o alla cecità totale. I risultati mettono in discussione la convinzione diffusa su ciò che può aiutare e ostacolare la salute degli occhi e suggeriscono che potrebbe essere necessario riconsiderare il modo in cui vengono trattati i pazienti con alti livelli di grassi nel sangue e a rischio di glaucoma, affermano i ricercatori.

Si prevede che il glaucoma colpirà circa 112 milioni di persone entro il 2040. I fattori di rischio includono età, etnia, accumulo di pressione all'interno dell'occhio (Iop) e storia familiare, spiegano i ricercatori. Livelli anormalmente elevati di grassi circolanti (lipidi) nel flusso sanguigno sono stati collegati a patologie oculari, come la degenerazione maculare e la retinopatia diabetica. Ricerche pubblicate di recente hanno anche implicato un collegamento con il glaucoma, ma i risultati sono stati incoerenti e non è chiaro quale tipo di lipide potrebbe essere piu' influente, aggiungono.

Per rafforzare la base di prove, i ricercatori hanno attinto a 400.229 partecipanti di età compresa tra 40 e 69 anni nello UK Biobank Study. Tutti avevano compilato un questionario, erano stati intervistati e si erano sottoposti a un pannello standard di esami del sangue, compresi quelli per misurare i grassi nel sangue. La loro salute è stata monitorata in media per 14 anni, durante i quali 6868 (quasi il 2%) di loro hanno sviluppato il glaucoma.

Rispetto ai partecipanti che non hanno sviluppato il glaucoma, quelli che lo hanno sviluppato tendevano a essere più anziani e di etnia non bianca. Avevano Hdl più alto, ma Ldl più basso, colesterolo e un rapporto vita-fianchi piu' alto (indicativo di obesità centrale). Avevano anche maggiori probabilità di essere ex fumatori e di assumere statine, e presentavano una maggiore prevalenza di diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari.

Tuttavia, l'analisi dei risultati degli esami del sangue ha dimostrato che livelli più elevati di colesterolo 'buono' Hdl erano associati a un rischio più elevato di glaucoma, mentre livelli piu' elevati di colesterolo 'cattivo' Ldl, colesterolo totale e trigliceridi erano associati a un rischio più basso. I soggetti con il livello più alto di colesterolo Hdl nel sangue avevano il 10% di probabilita' in più di sviluppare il glaucoma rispetto a quelli con il livello più basso, con ogni aumento (deviazione standard) associato a un rischio maggiore del 5%.

Allo stesso modo, i partecipanti con i livelli pù alti di colesterolo Ldl e trigliceridi avevano rispettivamente l'8% e il 14% di probabilita' in meno di sviluppare glaucoma rispetto a quelli con i livelli piu' bassi. Ogni aumento (deviazione standard) del colesterolo Ldl, del colesterolo totale e dei trigliceridi ha ridotto i rischi rispettivamente del 4%, del 3% e del 4%. Tuttavia, queste associazioni osservate persistevano solo tra i soggetti di età superiore ai 55 anni, mentre non si riscontrava alcuna associazione significativa tra i soggetti di eta' compresa tra 40 e 55 anni; i risultati erano inoltre influenzati dal sesso e dal tipo di glaucoma.

I ricercatori hanno elaborato un punteggio di rischio poligenico, un numero che fornisce una misura personalizzata della suscettibilità genetica alle malattie, combinando le informazioni sul rischio genetico provenienti dall'intero genoma. Ciò ha dimostrato che ogni rischio genetico aggiuntivo era associato a probabilità maggiori del 5% di sviluppare glaucoma. Ma non c'erano associazioni individuali significative tra colesterolo Ldl, colesterolo totale o trigliceridi e glaucoma. Questo + uno studio osservazionale e, come tale, non si possono trarre conclusioni definitive su causa ed effetto. E i ricercatori riconoscono varie limitazioni alle loro scoperte, tra cui il fatto che i campioni di sangue non sono stati prelevati dopo il digiuno e solo in un singolo momento.