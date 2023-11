Colpo della banda del buco. Dalle fogne al caveau: svuotate 200 cassette

Rapina in banca a Casale Monferrato. Un colpo da professionisti milionario

Una rapina con destrezza e un bottino milionario. Così la "banda del buco" è riuscita a svaligiare una banca a Casale Monferrato. L’audace colpo dei soliti ignoti è riuscito perfettamente. Sono passati dalle fogne e arrivati al caveau, poi hanno aperto duecento cassette di sicurezza della filiale di Intesa San Paolo senza che nessuno si accorgesse di nulla. Sono entrati in azione - si legge su La Stampa - nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 novembre passando da un tombino. Hanno bucato il muro corrispondente alla cassaforte e poi si sono messi all'opera fino a domenica. E per adesso è persino impossibile quantificare il bottino.

La banda del buco - prosegue La Stampa - ha colpito con picconi e cric in quello che sembra un colpo su commissione. Non si sa nemmeno precisamente quanti fossero. Hanno disattivato le telecamere da remoto. E poi hanno mandato in corto circuito tutti i sistemi d’allarme. In più, sapevano perfettamente che bucando in quel punto sarebbero entrati nel caveau. Ce n’è abbastanza per pensare che si trattasse di una banda molto organizzata e capace di interventi che sono sconosciuti alla criminalità di strada. Per questo ora si cerca un’organizzazione di un certo livello, in Italia e all’estero. Poi nel caveau hanno avuto anche il tempo di scegliere. Hanno spaccato le chiusure. Hanno preso i contanti, i gioielli, gli orologi e tutto quello che di prezioso era custodito. Poi, sempre passando dalle fogne, sono fuggiti.