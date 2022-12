Come smaltire il pranzo di Natale in 5 mosse: i consigli

Come smaltire il pranzo di Natale: qualche consiglio pratico

Aperitivo, antipasti, primo, secondo. E ancora: frutta secca, dolci tipici e magari anche una bella di panettone o pandoro. Il Natale, si sa, è il momento dell’anno in cui per eccellenza si “sgarra”. Tra Vigilia e 25 dicembre percepire il proprio corpo un po’ più pesante è- nella maggior parte dei casi- un classico.

Addirittutra, tra bicchieri di prosecco per brindare, stuzzichini magari fritti o a base di formaggi, la British Dietetic Association stima che solo il giorno di Natale si possa arrivare a consumare circa 6.000 calorie a persona. Secondo infatti il calcolo di Amanda Daley, professoressa di medicina comportamentale presso la School of Sport, Exercise and Health Sciences dell'Università di Loughborough- riportato dall’Ansa- per un adulto che pesa 84 kg ci vorrebbero circa 12 ore di camminata a ritmo costante, ovvero 80 chilometri, per bruciare le calorie di una cena-pranzo di Natale media.

Come smaltire il pranzo di Natale: ecco che cosa fare

Ma che cosa fare quindi nel concreto per smaltire il pranzo di Natale? Innanzitutto va premesso che l’attività fisica fa bene sempre, in qualsiasi momento dell’anno. In particolare, dopo una piccola o grande abbuffatta, possono però essere utili queste piccole azioni: fare una bella passeggiata a ritmo sostenuto per almeno 30 minuti (aiuta a digerire e stimolare il metabolismo). Se si ha la possibilità, anche un giro in bicicletta può aiutare a riattivare muscoli e ritmo. Inoltre, l'acqua può sicuramente essere un buon alleato per mantenere idratato il corpo e stimolare la digestione. Dopo il pranzo di Natale è bene poi evitare di appesantirsi anche a cena: l’obiettivo è sempre quello di “equilibrare” la quanitità di cibo. Infine, ricordiamo che ascoltare il proprio corpo è l'unico vero antidoto a qualsiasi tipo di malessere: se si è stanchi è meglio riposare.