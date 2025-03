Come sta Papa Francesco: notte tranquilla, ha riposato bene e si è svegliato alle 8. Il bollettino

Come sta Papa Francesco: nessuna complicazione nella notte

Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla, l'ultimo bollettino medico proveniente dal Vaticano rassicura i fedeli, ma la sua situazione di salute resta critica. Stamattina - fa sapere la Sala Stampa Vaticana - è proseguita la terapia e la fisioterapia respiratoria e, come programmato, Francesco è passato dalla ventilazione meccanica non invasiva delle ore notturne alla ossigenazione ad alti flussi usando i naselli. "Il Papa ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8:00". Ieri, nella consueta comunicazione serale ai giornalisti, la Sala Stampa della Santa Sede ha informato che "le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili" e che nella notte, "come programmato", è stata "ripresa la ventilazione meccanica non invasiva" fino a questa mattina.

La nota precisava che il Papa "non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo", che "è rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato", nella mattina era "passato alla ossigenoterapia ad alti flussi" e aveva "eseguito la fisioterapia respiratoria". Stabile è apparso il quadro clinico anche riguardo il cuore, i reni e i valori del sangue, ma in una situazione generale complessa.