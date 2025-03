"Lilly Resinovich è morta lo stesso giorno in cui è sparita". Esito choc della super perizia

Caso Resinovich, la super-perizia: peli non suoi, graffi e la "terza persona"

La super perizia ha riaperto il caso sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne trovata morta in un bosco a Trieste il 4 gennaio 2022, i segni di violenza trovati sul corpo sono evidenti e per i periti la donna "sarebbe stata soffocata" e non si sarebbe suicidata. Le lesioni trovano "una concreta e plausibile spiegazione tecnica solamente con l’avvenuto intervento di una terza persona". Quanto all’epoca della morte di Liliana Resinovich, pochi dubbi: "È da collocarsi con elevatissima probabilità - si legge nella perizia e lo riporta Il Corriere della Sera - nella mattinata del 14 dicembre 2021 (il giorno della scomparsa, ndr). Non è emerso alcun elemento contrastante con questa ricostruzione che invece trova conferma nelle evidenze ambientali, naturalistiche, anatomopatologiche...".

Secondo i periti la sessantatrenne triestina potrebbe dunque essere stata uccisa, anche perché non sono emersi "elementi tecnico-scientifici a supporto dell’ipotesi del suicidio". "La causa della morte è da ricondursi a una asfissia meccanica esterna contestuale o immediatamente successiva alle lesività (afferramenti, urti, graffi) certamente al capo, alla mano destra e molto probabilmente ad altre sedi del corpo (torace, arti)". Fra gli elementi di novità, alcuni peli trovati sugli abiti e sui sacchetti che avvolgevano la testa di Liliana, per cui i consulenti della Procura suggeriscono ai pm approfondimenti di carattere genetico: "Nell’ottica di terze persone".

"Spero si arrivi finalmente a un nome — ha detto il marito di Lilly, Sebastiano Visintin al Piccolo - anche se vedo molto difficile una messinscena del genere per simulare il suicidio con il rischio di essere visti". Ma se deve proprio pensare a un omicidio, Visintin un nome ce l’ha? "No, questo no, anche se ricordo che una sola persona è andata in Questura a indicare agli inquirenti il luogo dove cercare Lilly quando ancora non si trovava". Intende Claudio Sterpin, l’amante di Liliana? "Sì".