Come sta Papa Francesco: la situazione resta stabile e prosegue la terapia. Prescritte nuove analisi

Come sta il Papa: la situazione resta stabile e nel corso della mattina è stato sottoposto ad altre analisi. Un nuovo aggiornamento medico è previsto nel pomeriggio

Papa Francesco sta tascorrendo il suo quattordicesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per una infezione ai polmoni. Secondo quanto riportano fonti vaticane, il Pontefice "è stabile rispetto a quanto comunicato ieri sera". "Si è svegliato, ha fatto colazione e segue la terapia, sta facendo anche altre analisi". Un nuovo aggiornamento medico arriverà nel pomeriggio.

Al momento non ci sono conferme di altre visite ricevute dal Papa, che comunque "è al corrente di quello che avviene, in particolare delle iniziative di preghiera dei fedeli". Dal Vaticano spiegano che il Santo Padre è sempre sottoposto all'ossigenoterapia e che "sta in poltrona". Il suo umore "resta buono".

Questa mattina la Sala stampa della Santa Sede aveva informato che "il Papa nella notte ha dormito bene e ora sta riposando".