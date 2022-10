Como, 11 anni di attesa per un'operazione: "È ancora interessata?"

Como, 11 anni di attesa per un'operazione

Si sa che i tempi della sanità pubblica, specialmente in questo momento complicato, possono essere piuttosto dilatati. Ma così decisamente si esagera: una donna è stata chiamata dall'Ospedale Sant'Anna di Como per sottoporsi a un intervento chirurgico che aveva richiesto 11 anni fa. La vicenda paradossale è stata raccontata dal quotidiano La Provincia di Como. La paziente ha raccontato che si trattava di un'operazione di routine, non certo una di quelle che possono salvare la vita. Ma rimane clamoroso il tempo di attesa.

L’Asst Lariana ha spiegato al quotidiano di non poter dare risposte precise senza conoscere i dati della paziente. Ha comunque reso noto che, dal momento in cui i ricoveri Covid sono diminuiti e dopo la pausa estiva, l’ospedale ha lavorato per ridurre il più possibile le liste d’attesa. Un impegno che si scontra anche con la carenza di personale e, ora, con la risalita dei contagi. La paziente potrebbe essere stata chiamata proprio nell’ambito della programmazione delle attività per ridurre le liste d’attesa.