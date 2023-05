Conad, allarme alimentare: richiamato un prodotto. Ecco quale

Conad, allarme alimentare in un prodotto. Ecco quale e cosa fare per liberarsene

Allarme alimentare in un prodotto di uso comune. Conad ha avvisato dell'allerta sia i consumatori abituali che non della nota catena di supermercati. La raccomandazione è consultabile nei supermercati presso i box di accoglienza dei principali punti vendita. Come scrive il sito Ricettasprint, "in caso si sia venuti in contatto col prodotto è necessario riconsegnare la merce indicata al punto vendita Conad di riferimento per potere dare luogo poi a quelle che sono le procedure previste di rimborso o di sostituzione con altro tipo di prodotto, a seconda delle preferenze delle persone coinvolte". Inoltre, si legge sempre sul sito che, "in base a quelle che sono le norme previste in materia di sicurezza alimentare da parte del Ministero della Salute e della Commissione Europea, i consumatori non sono tenuti ad esibire lo scontrino ottenuto all’acquisto".

