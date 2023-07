Concorsi in scadenza a luglio. Più di 600 assunzioni: ecco come candidarsi

Concorsi pubblici luglio 2023, ecco quali sono e come candidarsi

A luglio sono stati messi in palio quasi 630 posti di lavoro nel settore pubblico da una serie di concorsi e per partecipare bisogna fare domanda entro la fine del mese. Da Nord a Sud, ecco i principali e chi può candidarsi.

Per esempio la direzione generale per il personale militare del ministero della Difesa ha aperto le selezioni per 182 posti di lavoro. Si va dagli Allievi ufficiali piloti di complemento agli Allievi ufficiali in ferma prefissata (Aufp). Le varie tipologie di concorso sono per titoli ed esami. Scade il 22 luglio anche il concorso che mette in palio 129 posti all'Agenzia regionale siciliana per la protezione ambientale. I contratti sono a tempo pieno e determinato. Si cerca personale nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, in quella degli assistenti e tra il personale di supporto.

Concorsi pubblici luglio 2023: dall'università ai comuni, ecco chi cerca personalecandidarsi

L'università degli studi di Sassari assume complessivamente 30 persone. Da 13 individui nell'area amministrativa gestionale ad altri 17 nell'area amministrativa. La scadenza è prevista per il 27 luglio. Sono 23 le figure professionali ricercate dal Comune di Nola, ai piedi del Vesuvio. Sono tutte offerte a tempo pieno e indeterminato. In particolare, sono ricercati sette istruttori amministrativi e 5 per la polizia locale. La scadenza è il 27 luglio.

Non da ultimo sono sei gli annunci di lavoro pubblicati dalla ferrovia circumetnea, che collega Catania a Riposto facendo il giro dell'Etna. Si cercano tra gli altri tre operatori di manovra, cinque operatori qualificati per la manutenzione dell'infrastruttura e cinque capi treno. L'offerta scade il 27 luglio.