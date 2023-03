Concutelli, funerali segreti anticipati per motivi di ordine pubblico

Funerali di Pierluigi Concutelli, blindati e anticipati all'alba per motivi di ordine pubblico

Alle 7 di questa mattina, in forma strettamente privata, sono stati celebrati, a Roma, i funerali di Pierluigi Concutelli, il terrorista nero - condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio - morto due tre giorni fa. Le esequie, secondo quanto apprende l'AGI, sono state anticipate per ragioni di ordine pubblico. La celebrazione è stata nella chiesa San Ponziano, nel quartiere romano Talenti.

"A te che non hai mai tradito, a te che non hai mai rinnegato. Onore Comandante", "Ciao Comandante" e "Onore Comandante".

Questi alcuni dei manifesti appesi all'altezza del supermercato Carrefour a pochi passi dalla chiesa San Ponziano.

Funerali di Concutelli presente Roberto Fiore

C'era anche Roberto Fiore, fondatore di Forza Nuova, ai funerali di Pierluigi Concutelli, il terrorista nero - condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio - morto tre giorni fa. La celebrazione, anticipata alle 7 di mattina per motivi di ordine pubblico, è stata nella chiesa San Ponziano, nel quartiere romano Talenti