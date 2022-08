Conosciuti in chat e poi sedati e derubati. Arrestata una 47enne della Brianza

Arrestata Tiziana Morandi: "Così ci stordiva e ci rubava oggetti preziosi"

Tiziana Morandi, una 47enne di Vimercate è stata arrestata per rapina e lesioni. La donna, finita nel carcere milanese di San Vittore, conosceva uomini in chat e si presentava con il suo vero nome e non faceva granché per far perdere le proprie tracce. Invitava spesso le vittime a casa propria nel paese brianzolo di Bellusco, le addormentava e poi faceva shopping con il loro bancomat, o sfilava loro anelli e catenine. C'è - si legge sul Corriere della Sera - il pensionato 71enne lasciato per strada, stordito, alla stazione di Torino: "Pensavano fossi ubriaco, ma in realtà ero stato drogato e abbandonato in mezzo alla strada». C’è il brianzolo di 67 anni che si risveglia a casa propria, derubato, all’oscuro di quanto accaduto la sera prima: "Ricordo solo di aver bevuto qual cosa insieme, un’aranciata. Poi sono caduto in un sonno profondo".

"Era solo un’amicizia — tiene a precisare un'altra vittima della donna al Corriere —, niente sesso, niente sentimenti. Ci eravamo anche già visti una volta e non era successo nulla. Poi, quando le ho manifestato l’intenzione di vendere una collezione di monete d’oro, mi disse di aver trovato un acquirente a Torino". Ed è lì che, dopo una consumazione in un bar, l’uomo viene sedato: "Avevo lasciato le monete custodite nella mia auto, sotto la casa di questa donna. Quando mi sono svegliato in ospedale, non avevo più le chiavi della vettura, e poi ho scoperto che parte della collezione era sparita". Tiziana Morandi, che secondo quanto riferito ha precedenti per furto e circonvenzione di incapaci, è accusata di avergli rubato parte dei suoi oggetti preziosi, e di aver fatto spese per 4 mila euro con la sua carta di credito.