Coppia di evasori insospettabili, soldi ovunque. Altri 3,5 mln in cantina

Coppia di evasori, soldi anche nei sottotetti e in vasi di coccio

Non si fermano le ricerche del tesoro nascosto nei vigneti del Brut in Franciacorta nel Bresciano. La giovane coppia di insospettabili è stata messa spalle al muro dopo l'irruzione della Guardia di Finanza nel giardino di casa e il ritrovamento dei primi 8 mln, soldi che gli inquirenti - si legge sul Fatto Quotidiano - ritengono siano frutto di una maxi evasione fiscale che coinvolge la coppia bresciana accusata di essere ai vertici di un’associazione a delinquere, con 77 indagati, che in pochi anni avrebbe evaso 93 milioni di euro grazie a oltre mezzo miliardo di fatture false.

Carabinieri e Guardia di Finanza hanno ritrovato altri 3 milioni e mezzo di euro che Giuliano Rossini e la moglie Silvia Fornari avevano nascosto nella cantina di un immobile a poca distanza dalla loro abitazione che è sotto sequestro da due settimane, da quando i coniugi bresciani sono finiti in carcere. Il bottino recuperato - prosegue il Fatto - è salito così a 15 mln di euro. Comunque gli inquirenti sono convinti che non tutti i fondi neri siano venuti alla luce e attendono le indicazioni della coppia. Durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto davanti al gip avevano ammesso le contestazioni mosse dalla Procura di Brescia, riservandosi di approfondire i dettagli in un interrogatorio col pm.