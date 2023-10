Coppia sbranata da un orso durante un'escursione: l'ultimo messaggio disperato

Coppia sbranata da un orso durante un'escursione in Canada: l'ultimo messaggio disperato

Sono riusciti a mandare un ultimo disperato messaggio ai familiari, prima di andare incontro al proprio destino: Doug Inglis e Jenny Gusse, una coppia di escursionisti canadesi, sono stati sbranati da un orso mentre si trovavano in un campeggio nel Parco Nazionale di Banff.

I due, entrambi 62enni, erano originari di Lethbridge, Alberta, avevano deciso di intraprendere questa nuova avventura, condividendo la propria esperienza e l'itinerario di viaggio con il nipote di Doug, Colin Inglis: quest'ultimo era riuscito a restare in contatto coi propri congiunti tramite il Garmin inReach, un dispositivo di comunicazione satellitare. Il nipote di Doug riceve un ultimo inquietante messaggio. Il Garmin riferisce queste poche parole: "Bear attack bad". L'attacco da parte di un orso e l'impossibilità di comprendere quanto fosse grave la situazione e cosa stesse loro accadendo per davvero mettono subito in allarme il congiunto dei 62enni.

Gli escursionisti vengono ritrovati intorno all'una del mattino: i loro corpi erano dilaniati, così come quello del cane della coppia, un border collie di 7 anni. I funzionari del parco trovano anche due bombolette spray anti-orso, utilizzate evidentemente dai due canadesi in un ultimo disperato tentativo, risultato vano, di salvarsi la vita. Esperti escursionisti, Doug e Jenny si trovavano in un'area non segnalata come pericolosa per la presenza di orsi, e avevano disposto correttamente il cibo in alto e lontano dall'accampamento, ma anche questa precauzione non è servita.

Sul luogo la squadra di intervento ha trovato un orso particolarmente aggressivo, che è stato abbattuto per evitare il ripetersi di un episodio del genere.