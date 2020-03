Coronavirus: a Parigi chiuso il Louvre. American Airlines e Turchia: stop voli

Il Louvre non ha aperto stamattina a causa del coronavirus. I dipendenti del museo parigino si sono riuniti in assemblea, preoccupati per il rischio di contagio, legato alla presenza di visitatori provenienti dai focolai della malattia. Ieri, nel Consiglio dei ministri straordinario, il governo francese ha deciso di vietare eventi pubblici con piu' di 5.000 persone. I musei non sono considerati luoghi a rischio, ma le numerose eccezioni previste dalle autorita', hanno alimentato i dubbi dei francesi. Se la mezza maratona di Parigi, prevista per oggi, e' stata annullata, molte partite di campionato sono invece state confermate. La chiusura del Louvre ha colto di sorpresa i turisti che avevano previsto di visitarlo oggi. Per questo davanti all'entrata, posta sotto la piramide di vetro, si sono formate lunge code.



Coronavirus: chiude chiesa San Luigi dei Francesi a Roma, prete positivo al rientro da Parigi - Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma chiusa da oggi e fino nuovo ordine "per misura precauzionale" dopo che un prete di 43 anni al suo ritorno dall'Italia e' stato ricoverato in ospedale a Parigi perche' e' risultato positivo al contagio di Coronavirus Covid-19. Lo rende noto il Sir, l'agenzia dei vescovi. E' la prima chiesa di Roma a chiudere per il Coronavirus. Sul sito della Chiesa "Saint-Louis-Des-Français" si spiega che la chiusura e' stata decisa dalla "cellula di guardia" dell'ambasciata di Roma. E' poi un comunicato diffuso dall'arcidiocesi di Parigi e dall'arcivescovo Michel Aupetit a spiegare esattamente cosa e' successo: "Un prete della diocesi di Parigi, tornato a meta' febbraio dall'Italia dove precedentemente risiedeva, e' risultato positivo al Coronavirus Covid-19 questo venerdi' 28 febbraio. E' stato ricoverato in ospedale dalla scorsa notte e il suo stato di salute e' rassicurante". Padre Alexandre Comte - questo il nome del sacerdote - era ritornato in Francia con la macchina, attraversando il Nord Italia. Ha soggiornato in pensione per alcuni giorni e ha celebrato solo due messe nella sua parrocchia parigina.

Coronavirus: la Turchia sospende i voli con l'Italia

La Turchia ha sospeso, a partire da stanotte, tutti i voli verso Italia, Corea del Sud e Iraq. A comunicare la decisione il ministro della Salute, Fahrettin Koca, che ha spiegato che si tratta di una misura precauzionale gia' presa rispetto all'Iran, in seguito al diffondersi della epidemia del Coronavirus (Covid-19).

Coronavirus: Pence, screening a partenza da Italia e Sud Corea

"Il Dipartimento di Stato coordinera' lo screening in quei paesi delle persone che vengono in America", ha detto il vicepresidente Mike Pence. Gli Usa lavoreranno quindi con l'Italia e con la Corea del sud per coordinare lo screening dei viaggiatori. Pence coordina la task force degli Usa contro il coronavirus.

CORONAVIRUS: AMERICAN AIRLINES SOSPENDE VOLI DA E PER MILANO

American Airlines sospende i voli da e per Milano fino al 24 aprile prossimo compreso. Lo rende noto in una nota la compagnia aerea statunitense. "A causa della riduzione della domanda, American Airlines ha sospeso i voli da e per Milano Malpensa da e per gli aeroporti di New York Jfk e Miami. I voli dovrebbero riprendere il 25 aprile".