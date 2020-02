Coronavirus, Adinolfi: "Governo ritiri lo spot che dice: contagio non facile"

Il ministro della Salute ritiri subito lo spot televisivo sul coronavirus dove Michele Mirabella sostiene che "non è affatto facile il contagio". Lo chiede in un post sul suo profilo Facebook Mario Adinolfi. "Ora a Roberto Speranza resta solo una cosa da fare: ritirare di corsa lo spot mieloso 'antirazzista' con Mirabella che dice con le bacchette cinesi in mano che 'non è affatto facile il contagio'. Perché ora che sei costretto a imporre a migliaia di persone e interi comuni quarantena e isolamento, il pistolotto politicamente corretto rischia di far incazzare di brutto le persone comuni. Che sono come al solito più sagge dei politici disgraziati che in questo tempo infame hanno avuto la ventura di governarle", ha scritto Adinolfi.