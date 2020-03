Coronavirus "Al Sud il 95% delle terapie intensive è già occupato"



Il Coronavirus spaventa tutta l'Italia. E soprattutto al sud, nonostante il contagio non sia ancora arrivato in maniera massiccia, i medici lanciano l'allarme perchè il numero di terapie intensive disponibili è veramente minimo: "Fate presto, il 95% delle terapie intensive è già occupato, il sistema non regge". Alcune regioni, come Calabria, Abruzzo, Basilicata e la Sardegna andrebbero in difficoltà anche solo con poche decine di casi. Questi i numeri a livello nazionale - si legge su La Stampa - i posti in terapia intensiva totali sono 5.285, dei quali il 60% è già occupato da pazienti gravi. Quindi a disposizione per il Coronavirus ne restano 2.114, a questi dovrebbero aggiungersene altrettanti per via del decreto che aumenta del 50% la dotazione nazionale, arrivando così ad un totale di 4700, troppo poco per far fronte all'emergenza. Al Sud poi la situazione è più grave, "il 40% dei posti sono virtuali" - denuncia Vergallo presidente degli anestesisti, perchè manca il personale e le attrezzature. Ma dalla Protezione Civile fanno sapere, che per quanto veloci, i respiratori non potranno arrivare prima di un mese.